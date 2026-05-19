Μέσα από ένα εξομολογητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αναφέρθηκε στη ριζική ανατροπή που πέτυχε στη ζωή της, αφήνοντας οριστικά πίσω της τις εξαρτήσεις. Η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου αποκάλυψε πως συμπληρώνει πλέον 23 χρόνια μακριά από ναρκωτικά και χάπια. Στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και δύναμης, μίλησε ανοιχτά για τη διαδικασία της απεξάρτησης, τονίζοντας τη σημασία του να διεκδικεί κανείς μια «καθαρή» και υγιή καθημερινότητα.

«Ο κόσμος νομίζει ότι εγώ έκοψα μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά που έκοψα, είναι και το αλκοόλ και τα χάπια και με αυτό συνεπάγονται και οι παρέες, δεν μπορείς πλέον να συντονιστείς όταν δεν πίνεις και δεν θες να πίνεις», λέει αρχικά η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

«Υπήρχε πάρα πολύ το αλκοόλ στη ζωή μου. Όταν έβγαινα έπινα μπουκάλι, δεν έπινα απλά ποτήρι. Δεν βγαίνω τα βράδια, δεν βγαίνω το Σαββατοκύριακο. Κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς, το βράδυ δεν τρώω, δεν πίνω, δεν καπνίζω.

Το αλκοόλ, συνδυαστικά και με άλλα πράγματα που κάνεις τα οποία σε κάνουν κάθε φορά να βουλώνεις και να μουδιάζεις στη ζωή σου, αυτό αύριο μεθαύριο θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Η ζωή σου δεν θα πηγαίνει καλά και είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα έχεις μονίμως προβλήματα με τον κόσμο, με τον εαυτό σου, με την καθημερινότητά σου, θα σου φταίνε τα πάντα. Είναι μία άλλη αντιμετώπιση ζωής», παραδέχεται η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

Συμπληρώνοντας σήμερα 23 χρόνια αποχής από εξαρτήσεις, η Μαρία Ελένη Λυκορέζου παραδέχεται: «18 Μάϊου του 2003, μέχρι σήμερα, κλείνω 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά. Το αλκοόλ δεν είναι τόσα χρόνια που το έχω κόψει».

