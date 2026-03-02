Σήμερα, Δευτέρα 2/3, ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η δίκη ανάμεσα στην Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και την Μάρθα Κουτουμάνου για την αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον τους η διαχείριση του συγκροτήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το δικαστήριο αναβλήθηκε.

Οι δυο αδερφές βρίσκονται στα δικαστήρια για κοινόχρηστα ύψους 68 χιλιάδων ευρώ που φέρεται να χρωστάνε στη διαχείριση του συγκροτήματος όπου βρίσκεται η αγαπημένη βίλα της αείμνηστης μητέρας τους, Ζωής Λάσκαρη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η δημοσιογράφος Ελισάβετ Οικονόμου, η δίκη ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στο Ειρηνοδικείο, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε και πήρε αναβολή για τον Φεβρουάριο του 2027.

