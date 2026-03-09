Η Μαρία – Ελένη Λυκουρέζου μίλησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» για τα βάρη και τις προκλήσεις που φέρνει η ζωή των παιδιών διάσημων γονιών.

Με ειλικρίνεια, η ηθοποιός αποκάλυψε πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις με τις προσδοκίες και τα βλέμματα του κοινού στραμμένα πάνω σου.

«Τα παιδιά που είμαστε από σταρ γονείς, και όχι ψευτο-σταρ, τραβάμε πολλά ζόρια στο μεγάλωμα», εξομολογήθηκε.

«Είναι μεγάλο βάρος που δύσκολα το καταλαβαίνει κάποιος, αν δεν το έχει ζήσει. Υπάρχει μια εικόνα προς τα έξω που συχνά δεν αντιπροσωπεύει τον πραγματικό μας εαυτό, και παρεξηγούμαστε. Κάποιοι δυσκολεύονται να βρουν τον αληθινό τους εαυτό, και άλλοι ίσως δεν τον βρουν ποτέ».

Μιλώντας για την προσωπική της εξέλιξη, παραδέχτηκε: «Αν γινόμουν ξανά 18, με τη γνώση που έχω τώρα, σίγουρα δε θα έκανα τα ίδια. Κάποια πράγματα ίσως, αλλά όχι τα περισσότερα».

Για εκείνη, το πιο σημαντικό προσόν ενός ανθρώπου είναι η ελευθερία της ψυχής. «Όταν είσαι ελεύθερος και ξέρεις τι σου γίνεται, από μόνος σου καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν περιμένεις κανέναν νόμο να σε βάλει στη θέση σου».

