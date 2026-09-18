Μαρία Φιλίππου: Αυτοί είναι οι δύο κούκλοι γιοι της Κύπριας ηθοποιού

Η Μαρία Φιλίππου έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια και δεν κρύβει την αδυναμία που τρέφει για τους δύο γιους της, τον Φίλιππο και τον Ευάγγελο.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που έχει μαζί τους, αποκαλύπτοντας ότι προτιμά τον διάλογο και την ειλικρίνεια, ενώ αποφεύγει να παρεμβαίνει στην προσωπική τους ζωή. Όπως εξομολογήθηκε, ανάμεσά τους υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός, ο οποίος έχει χτιστεί με εμπιστοσύνη, αμοιβαίο σεβασμό και ανοιχτή επικοινωνία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν επέλεγε τις τιμωρίες όσο εκείνοι μεγάλωναν, αλλά προσπαθούσε να λύνει κάθε ζήτημα μέσα από τη συζήτηση. Μάλιστα, ο μικρότερος γιος της είχε εμφανιστεί ως μωρό στην αγαπημένη σειρά «Εμείς κι Εμείς», η οποία σημάδεψε την τηλεοπτική πορεία της μητέρας του.

Η Μαρία Φιλίππου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς», το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον ρόλο της ως μητέρα.

«Σαν μαμά είμαι και κωμωδία και δράμα μαζί, αλλά νομίζω περισσότερο κωμωδία. Ο ένας μου γιος είναι 27 ετών και ο άλλος 30 ετών.

Γενικά προσπαθώ να μην τους κάνω αδιάκριτες ερωτήσεις», εξομολογήθηκε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη maria philippou (@philimariaofficial)

Η ηθοποιός τόνισε ότι ανάμεσά τους υπάρχει μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και την καθαρή επικοινωνία, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να πιέζει τα παιδιά της για να μάθει όσα συμβαίνουν στη ζωή τους.

«Έχουμε μία σχέση που δεν χρειάζεται να κάνω ερωτήσεις ούτε να μου κάνουν. Είναι όλα καθαρά. Προσπαθώ να μην ενοχλώ συνέχεια με πράγματα που είναι μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Σαν μητέρα δεν τους έχω τιμωρήσει ποτέ, προτιμώ να μιλάω μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη maria philippou (@philimariaofficial)

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