Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην εκπομπή Νωρίς νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η Μαρία Ηλιάκη μίλησε ανοιχτά για τη δική της εμπειρία με τη μητρότητα, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις της Claire Danes, η οποία αποκάλυψε ότι αισθάνθηκε «ντροπή» όταν έγινε μητέρα στα 44 της.

Η παρουσιάστρια, που επίσης απέκτησε το παιδί της στην ίδια ηλικία, ξεκαθάρισε ότι δεν πέρασε από το μυαλό της κανένα αντίστοιχο συναίσθημα: «Κι εγώ στα 44 γέννησα, αλλά δεν ένιωσα καμία ντροπή. Καμία! Δεν είμαι η Claire Danes, είμαι η… βασίλισσα του Instagram», είπε με χιούμορ, υπογραμμίζοντας ότι η ηλικία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ορίζει την εμπειρία της μητρότητας.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή όσα είπε η Αμερικανίδα ηθοποιός στο podcast Smartless, όπου περιέγραψε ότι ένιωσε σαν να έκανε κάτι «εκτός ορίων».



«Ξαφνικά είχα μια περίεργη αίσθηση ντροπής, σαν να είχα κάνει κάτι που δεν “έπρεπε” για την ηλικία μου», είπε η Danes, εξηγώντας ότι η κοινωνική πίεση την έκανε να νιώσει άβολα.

Η Ηλιάκη, όμως, θέλησε να υπενθυμίσει ότι κάθε γυναίκα έχει τη δική της διαδρομή: «Η μητρότητα έρχεται όταν είναι να έρθει και δεν χρειάζεται καμία απολογία».

