Η Μαρία Ηλιάκη σε συνέντευξή της μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της, την μητρότητα και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να διατηρεί ισορροπία σε όλους τους ρόλους της.

Όπως εξομολογήθηκε, η μητρότητα άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο και την ίδια τη ζωή.

Παραδέχτηκε ότι πλέον έχει περισσότερες ανησυχίες και ευθύνες, όμως η αγάπη που λαμβάνει από το παιδί της είναι κάτι μοναδικό και πρωτόγνωρο, που δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα βιώσει.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να ορίζεται μόνο από έναν ρόλο. Για εκείνη, το να είναι μητέρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά εξίσου αναγκαίο είναι να παραμένει σύντροφος και επαγγελματίας. Όπως είπε, δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς τον άνθρωπό της, ενώ θέλει να συνεχίσει να εξελίσσεται και μέσα από τη δουλειά της.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, τόνισε ότι νιώθει ευγνωμοσύνη που έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που τη στηρίζει ουσιαστικά, χωρίς ανταγωνισμό, ενθαρρύνοντάς την να προχωρά και να κυνηγά τα όνειρά της.

Αναφέρθηκε επίσης, στις απαιτήσεις της επαγγελματικής της πορείας, λέγοντας ότι έχει δουλέψει πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, συχνά θυσιάζοντας προσωπικό χρόνο και στιγμές ξεκούρασης, για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Τέλος, στάθηκε στις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής, επισημαίνοντας ότι θεωρεί ιδιαίτερα απαιτητικό το να είσαι γονιός σήμερα, λόγω της ευθύνης που υπάρχει για το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Μάλιστα, εξέφρασε τον προβληματισμό της για το μέλλον, ειδικά μεγαλώνοντας ένα κορίτσι, σε έναν κόσμο που –όπως είπε– γίνεται όλο και πιο σκληρός.

