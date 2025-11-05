Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαρία Ηλιάκη ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα στον Alpha την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, συναντώντας για πρώτη φορά τηλεοπτικά την Κατερίνα Καινούργιου μετά από αρκετά χρόνια.

Η συνάντηση ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν αναμνήσεις και σκέψεις.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη στιγμή που σταμάτησε η επικοινωνία τους: «Χθες το θυμήθηκα και σκέφτηκα, του λέω “Στέλιο, θα με ρωτήσει η Καινούργιου γιατί τσακωθήκαμε και δεν ξέρω”. Δεν υπήρχε πραγματικός λόγος», εξομολογήθηκε η Μαρία Ηλιάκη.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη βαθιά σχέση που τις συνδέει: «Αυτό που πάντα μας έφερνε κοντά είναι ότι μοιραστήκαμε δύσκολες καταστάσεις με την οικογένειά μας. Η αμοιβαία κατανόηση και η ανταλλαγή συναισθημάτων μας ένωνε πάντα».

Όσον αφορά τον Στέλιο Μανουσάκη, η Μαρία τόνισε τη σημασία του στη ζωή της: «Ο Στέλιος είναι ένα τεράστιο στήριγμα. Συγκινούμαι κάθε φορά που μιλάω γι’ αυτόν. Αν δεν είχε έρθει στη ζωή μου, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Χάρη σε εκείνον ηρέμησα. Θυμάμαι τον εαυτό μου συχνά σε μια αντάρα πριν τον γνωρίσω».

Η παρουσιάστρια μίλησε επίσης για την κόρη της, Κατερίνα: «Είναι πολύ κοινωνική και γεμάτη ζωντάνια. Χθες της είπα να σταματήσει να γκρινιάζει και να υπακούσει, αλλά μου απάντησε πως δεν ενδιαφέρεται και μπορείς να της βάλεις όποιες συνέπειες θέλεις».

Σχετικά με την εγκυμοσύνη της, αποκάλυψε: «Δεν ήταν σοβαρό, αλλά στους πρώτους 5-6 μήνες είχα υπερέμεση. Ήταν συνεχείς εμετοί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάποιες νύχτες κοιμόμουν λίγο λόγω πονοκεφάλων και εμετών».

Τέλος, αναφέρθηκε στη ζωή τους στην Ελβετία και την επιστροφή στην Ελλάδα: «Δεν είχαμε ποτέ σκοπό να μείνουμε για πάντα στην Ελβετία. Από την αρχή θέλαμε να ζούμε στην Ελλάδα. Μείναμε σε ένα ήσυχο χωριουδάκι, μου λείπει αυτή η ηρεμία, αλλά πιστεύω ότι κάναμε σωστά που επιστρέψαμε».