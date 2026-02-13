Η Μαρία Ηλιάκη έδωσε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μιλώντας για την περίοδο που συμμετείχε στην εκπομπή «Δέστε τους», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς της εκείνη την εποχή.

Όπως εξήγησε, η εκπομπή είχε μια έντονα αυθόρμητη και ψυχαγωγική διάθεση, με στήλες όπως αυτή για τα ρούχα που σήμερα δεν θα μπορούσαν να σταθούν.

«Το “Δέστε τους” δεν θα μπορούσε με τίποτα να γίνει σήμερα. Νομίζω το έχουν πει κι ο Νίκος και η Κατερίνα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι κανόνες και τα όρια της τηλεόρασης έχουν αλλάξει σημαντικά.

Η ίδια θυμάται με συγκίνηση την ιδιαίτερη περίοδο που ζούσε, συνδυάζοντας τη δουλειά της με τη φροντίδα της μητέρας της στο νοσοκομείο.

«Πήγαινα στο ραδιόφωνο, μετά στον Alpha, μετά στο νοσοκομείο… Ήταν ένα roller coaster», περιέγραψε, αναφερόμενη στη συναισθηματική φόρτιση και την ένταση εκείνων των ημερών. Παρ’ όλα αυτά, τονίζει ότι η εκπομπή λειτούργησε ψυχοθεραπευτικά για εκείνη, βοηθώντας την να αντιμετωπίσει δύσκολες στιγμές.

Όσο για το τέλος της εκπομπής, η Μαρία Ηλιάκη ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση να σταματήσει ανήκε στον Νίκο Μουτσινά, καθώς εκείνος θεώρησε ότι η ομάδα δεν είχε πλέον κάτι καινούργιο να δώσει.

«Εγώ δεν συμφωνούσα, θεωρούσα ότι υπήρχε ακόμα περιθώριο για δύο χρόνια», εξηγεί, προσθέτοντας πως, σεβόμενοι την επιθυμία του παρουσιαστή, όλοι ακολούθησαν την απόφαση αυτή.

Η Ηλιάκη περιγράφει τις εμπειρίες της με ειλικρίνεια και χιούμορ, θυμίζοντας τις στιγμές που χόρευε μετά την εκπομπή, φορτισμένη συναισθηματικά και η επαφή με τον κόσμο της έδινε δύναμη και ενθάρρυνση.

