Μαρία Ηλιάκη – Στέλιος Μανουσάκης: Αποκαλύπτουν πρώτη φορά άγνωστες λεπτομέρειες της κοινής τους ζωής

Η παρουσιάστρια αντιμετώπισε εξαρχής τη διαδικασία με χιούμορ, εκφράζοντας μάλιστα την ανησυχία της για το αποτέλεσμα των απαντήσεών τους. «Πιστεύεις θα μείνουμε συμφιλιωμένοι μετά από αυτό;», αναρωτήθηκε, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν ήταν και εκείνη για το ποιος έκανε την πρώτη ερωτική εξομολόγηση. Ο Στέλιος Μανουσάκης υποστήριξε ότι εκείνος ήταν που είπε πρώτος «Σ’ αγαπώ», ωστόσο η Μαρία Ηλιάκη δεν άφησε την απάντησή του ασχολίαστη, αμφισβητώντας με τον δικό της τρόπο την εκδοχή του.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με ερωτήσεις γύρω από τον χαρακτήρα και τις συνήθειές τους. Όταν κλήθηκαν να αποφασίσουν ποιος διαθέτει περισσότερη υπομονή, οι απαντήσεις τους δεν έλειψαν από το χιούμορ, ενώ ιδιαίτερη αντίδραση προκάλεσε και η ερώτηση για το ποιος μαγειρεύει καλύτερα. Σε εκείνο το σημείο, οι δυο τους ξέσπασαν σε γέλια, στρέφοντας το βλέμμα τους προς το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από την κάμερα.

Στο τέλος, η Μαρία Ηλιάκη σχολίασε με διάθεση αυτοσαρκασμού την εμπειρία τους, λέγοντας: «Καλά τα πήγαμε, δεν τσακωθήκαμε πολύ».

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης γνωρίζονταν αρκετά χρόνια πριν η σχέση τους πάρει ερωτική τροπή. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε δεσμό το Πάσχα του 2018, όταν ένα μήνυμα στάθηκε η αφορμή για να έρθουν πιο κοντά.

Από τότε ξεκίνησαν να χτίζουν την κοινή τους ζωή, η οποία περιλαμβάνει πλέον και την κόρη τους, Κατερίνα. Η οικογένεια αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους, ενώ το ζευγάρι επιλέγει κατά διαστήματα να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή, χωρίς να χάνει τη διάθεση για πειράγματα και χιούμορ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη maria Iliaki (@marakiiliaki)

govastiletto.gr – Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης έκαναν πρεμιέρα με το «Νωρίς Νωρίς»