Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο θρησκευτικού γάμου με τον Στέλιο Μανουσάκη, ξεκαθαρίζοντας τη δική της στάση απέναντι σε ένα τέτοιο γεγονός.

«Αν ήταν να γίνει, θα φορούσα νυφικό, όμως δεν είμαι του νυφικού και του γάμου», είπε η παρουσιάστρια, εξηγώντας πως η καθημερινή κούραση και η έλλειψη ύπνου δεν της αφήνουν ενέργεια για να οργανώσει ένα γάμο.

Σημείωσε ότι, αν τελικά αποφάσιζε να παντρευτεί, θα ήταν κυρίως για να περάσουν λίγες στιγμές μαζί, μόνη της με τον Στέλιο.

«Δεν το έχω μαράζι. Είμαι μια χαρά, έτσι όπως είμαστε με το σύμφωνό μας», κατέληξε η Μαρία Ηλιάκη, τονίζοντας πως η σχέση τους είναι πλήρης και χωρίς ανάγκη για επίσημο δεσμό αυτή τη στιγμή.

