Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast @Star” και εξήγησε γιατί δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην πρεμιέρα του J2US, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί η συμμετοχή της.

Η ηθοποιός ανέφερε πως η κατάσταση με την υγεία της την εμπόδισε να εμφανιστεί: είχε υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα γρίπης, κάτι που την καθιστούσε αδύναμη να χορέψει ή να τραγουδήσει.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για την αντίδραση της παραγωγής, που φάνηκε να μην την πίστεψε.

Η ίδια τόνισε ότι η απουσία της δεν ήταν σκόπιμη, και πως ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τον Στάθη Αγγελόπουλο, με τον οποίο θα είχε σχηματίσει ζευγάρι στην παράσταση.

Αναφορικά με την επόμενη συνεργασία, η ηθοποιός δήλωσε πως αν θεωρηθεί ότι μπορεί να προσφέρει ως guest κριτής και αν υπάρχει ενδιαφέρον από την παραγωγή, θα δεχτεί χωρίς δεύτερη σκέψη.

Εξήγησε επίσης ότι δεν έχει ξανακάνει ποτέ τον ρόλο του κριτή, αλλά έχει εμπειρία σε τραγούδι και χορό και πιστεύει ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει.

