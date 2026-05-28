Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από περίπου 7-8 χρόνια, περιγράφοντας τις στιγμές που βίωσε ως ιδιαίτερα επώδυνες, αλλά και τη δύναμη που βρήκε για να συνεχίσει.

Η ηθοποιός, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star», ανέφερε αρχικά ότι η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα την συγκλόνισε, καθώς την γνώριζε, και είχαν επαγγελματική σχέση, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη και στενάχωρη είδηση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δική της περιπέτεια υγείας, λέγοντας πως πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, κατά την οποία υπέφερε και έμενε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στον καναπέ της λόγω της κατάστασής της.

Όπως είπε, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω, στάθηκε δυνατή και πάλεψε, αντιμετωπίζοντας την ασθένεια με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ταξίδεψε στο εξωτερικό για θεραπείες, όπου άκουσε δύσκολα σχόλια για την κατάστασή της, τα οποία όμως δεν την επηρέασαν, καθώς είχε ήδη αποφασίσει να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Τέλος, σημείωσε ότι είχε τον ίδιο γιατρό και την ίδια κλινική με τη Γωγώ Μαστροκώστα, κάτι που τους έφερε σε κοινή πορεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.

