Μαρία Ιωαννίδου: «Θα μπορούσα κι εγώ να χορογραφήσω την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, έχω τεράστια πείρα»

Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 12/10, και αναφέρθηκε στη sold out εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Ολυμπιακό Στάδιο, στις 26 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ιωαννίδου στάθηκε στο χορευτικό κομμάτι της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε και η ίδια να αναλάβει τις χορογραφίες της Άννας Βίσση, αφού διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο του χορού.

Μάλιστα, τόνισε πως στο παρελθόν είχε δημιουργήσει το δικό της μπαλέτο και πως θα επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια τέτοια παραγωγή.

«Δεν μου άρεσε πολύ που πήρε ξένους χορευτές και χορογράφους. Θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ. Έχω τεράστια πείρα, έχω χορογραφήσει, έχω κάνει χορογραφίες. Είχα το μπαλέτο το δικό μου. Βεβαίως θα μπορούσα και θα ήθελα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Ιωαννίδου.

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