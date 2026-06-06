Σε μια εξομολόγηση ψυχής προχώρησε η Μαρία Καλάβρια στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα». Μιλώντας στη Μαρία Αντωνά, η γνωστή επιχειρηματίας άνοιξε την καρδιά της για την προσωπική της ζωή, ενώ συγκίνησε βαθιά αναφερόμενη στην πρόσφατη απώλεια της στενής της φίλης, Γωγώς Μαστροκώστα.

Μιλώντας αρχικά για την προσωπική της ζωή η Μαρία Καλάβρια αποκάλυψε πως είναι ελεύθερη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, λέγοντας: «Δεν έχω χρόνο για να ερωτευτώ. Όλα είναι θέμα timing και πάντα το πίστευα αυτό στη ζωή μου. Είμαι μόνη μου τέσσερα χρόνια…Μου αρέσει. Ήμουν 22 χρόνια παντρεμένη. Αυτό δε σημαίνει ότι θα είμαι πάντα έτσι. Κάποια στιγμή έφτασα πάλι κοντά στο να ξαναγίνει κάτι τόσο σοβαρό, αλλά δεν έγινε. Δε το αποκλείω όμως να συμβεί, γιατί ό,τι έχω πει στη ζωή μου ότι δε θα κάνω, το έκανα».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη Γωγώ Μαστροκώστα, παραδέχτηκε ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη τον θάνατό της, ενώ χαρακτήρισε την αγάπη της με τον Τραϊανό Δέλλα σπάνια.

«Ο Τραϊανός και η Γωγώ ήταν από τα ωραιότερα ζευγάρια. Μια πραγματική αγάπη. Μου είχε ζητηθεί πολλές φορές να μιλήσω για τη Γωγώ, και δεν το έκανα. Δε θεωρώ ότι πρέπει να πω κάτι. Μου λείπει πολύ. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που έχει συμβεί. Ήταν σπάνια η αγάπη με τον Τραϊανό. Και ο Τραϊανός είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα, και η Γωγώ ήταν, γι’ αυτό ταίριαξαν…

Έχω γνωρίσει γυναίκες που βοηθήθηκαν από τη Γωγώ…Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει. Είμαι κοντά στην οικογένεια. Κάνω πολλή παρέα και με την αδελφή της. Τώρα όμως χρειάζονται όλοι τον χρόνο τους για να μπορέσουν να εξοικειωθούν με αυτό που έχει συμβεί… Μακάρι να είχαμε κι εμείς τη δύναμη που είχε η Γωγώ» είπε η Μαρία Καλάβρια.

Να θυμίσουμε ότι η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5.

govastiletto.gr -Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Ράκος η Μαρία Καλάβρια στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου