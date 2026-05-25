Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος από την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η δημοφιλής πρώην γυμνάστρια, που μεσουράνησε τη δεκαετία του ’90, έχασε τη μακροχρόνια και αξιοπρεπή μάχη με τον καρκίνο. Τη θλιβερή είδηση για τη σύζυγο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλλα επιβεβαίωσε η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια, μέσα από ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαρία Καλάβρια, μια από τις πολύ στενές φίλες της Γωγώς Μαστροκώστα είπε το δικό της «αντίo» μέσα από μια πολύ συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Καλάβρια δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από διάφορες στιγμές της με τη Γωγώ Μαστροκώστα και έγραψε:

«Γωγώ μου θα σε θυμάμαι πάντα. Παρόλο που πέρασες πολλά τον τελευταίο καιρό, δε γκρίνιαξες ποτέ. Η υπομονή, η δύναμη, το κουράγιο σου θα είναι παράδειγμα για όλους μας. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, τα γέλια, τις αγκαλιές, την αγάπη σου. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου».

