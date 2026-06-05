Η Μαρία Καλάβρια μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια της στενής φίλης της, Γωγώ Μαστροκώστα, τονίζοντας πως ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει τον θάνατό της.

Με αφορμή τα εγκαίνια του καταστήματός της, η Μαρία Καλάβρια παραδέχτηκε ότι η απώλεια της Γωγώς την έχει επηρεάσει βαθιά, καθώς οι δυο γυναίκες συνδέονταν με πολυετή φιλία και πολύ στενούς δεσμούς.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Η Γωγώ ήταν σαν αδελφή μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ. Μου στοίχισε όλο αυτό το κομμάτι και προσπαθώ να το διαχειριστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα της φίλης της, τη θυμήθηκε ως έναν άνθρωπο δυναμικό, αισιόδοξο και πάντα χαμογελαστό.

Όπως είπε, ακόμη και στις δύσκολες περιόδους που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, η Γωγώ Μαστροκώστα διατηρούσε τη θετική της στάση απέναντι στη ζωή.

Η Μαρία Καλάβρια αποκάλυψε επίσης, ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένεια της εκλιπούσας, χωρίς όμως να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας πως οι δικοί της άνθρωποι χρειάζονται χρόνο και ιδιωτικότητα για να διαχειριστούν την απώλεια.

Τα λόγια της αποτυπώνουν τη στενή σχέση που είχαν οι δύο γυναίκες και τη βαθιά θλίψη που έχει προκαλέσει ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα στους ανθρώπους που τη γνώριζαν και τη στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια.

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