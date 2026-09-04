Μια περιπέτεια με την υγεία της περνά η Μαρία Κανελλοπούλου, όπως η ίδια έκανε γνωστό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, αποκαλύπτοντας πως διανύει μια δύσκολη περίοδο χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το μήνυμά της προκάλεσε αμέσως την ανησυχία και το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

«Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Κανελλοπούλου, χωρίς να αναφερθεί στη φύση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ή να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή της.

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Γέττου

Λίγο αργότερα, στη σελίδα της ηθοποιού στο Facebook έκανε δημοσίευση ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος, ένας άνθρωπος που διατηρεί πολύ στενή σχέση μαζί της και την αποκαλεί «δεύτερη μαμά» και «δασκάλα» του.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε ο Βαγγέλης Γέττος.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση ήρθε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν μετά το μήνυμα της ηθοποιού. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, με το περιβάλλον της να στέκεται στο πλευρό της και να της στέλνει δύναμη για να ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία.

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