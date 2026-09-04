Η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός αποκάλυψε μέσω Facebook την προσωπική της μάχη με ένα θέμα υγείας. Η Μαρία Κανελλοπούλου εξομολογήθηκε πως διανύει μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, επιλέγοντας ωστόσο να διατηρήσει τις λεπτομέρειες της κατάστασής της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Κανελλοπούλου, χωρίς να αναφερθεί στη φύση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Λίγο αργότερα, στη σελίδα της ηθοποιού στο Facebook έκανε δημοσίευση ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος, ένας άνθρωπος που διατηρεί πολύ στενή σχέση μαζί της και την αποκαλεί «δεύτερη μαμά» και «δασκάλα» του.

Με τα λόγια του θέλησε να της στείλει δύναμη για τη δοκιμασία που περνά, ενώ παράλληλα έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η ζωή της Μαρίας Κανελλοπούλου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Γέττος.

Η τελευταία της εμφάνιση

Η τελευταία εμφάνιση της Μαρίας Καννελοπούλου ήταν στις αρχές Μαΐου στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης στην οποία πρωταγωνιστούσε «Το Μαύρο Κουτί» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Μαρία Κανελλοπούλου-Ανδρέας Ροδίτης

Μαρία Κανελλοπούλου-Νέλλη Γκίνη-Κωνσταντία Χριστοφορίδου

Το έντονο άγχος που βιώνει πριν από κάθε εμφάνιση στη σκηνή

Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας στα τηλεοπτικά συνεργεία που είχαν βρεθεί στη θεατρική της πρεμιέρα είχε αποκαλύψει πως βιώνει έντονο άγχος πριν από κάθε εμφάνισή της στη σκηνή.

«Πάρα πολύ! Είμαι καθηγήτρια στο άγχος. Το διδάσκω το άγχος. Δεν μου συμβαίνουν πολλά απρόοπτα λόγω του άγχους, αλλά συμβαίνουν πράγματα. Θα μπορούσα με λιγότερο άγχος να είμαι καλύτερη» είχε δηλώσει.

Λίγα λόγια για τη Μαρία Κανελλοπούλου

Η Μαρία Κανελλοπούλου, γεννημένη στις 25 Μαΐου 1951 στα Καλάβρυτα, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές παρουσίες της ελληνικής υποκριτικής και της πολιτικής σκηνής. Έχοντας σπουδάσει στην Ανώτερη Δραματική Σχολή του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου, διέγραψε μια πολυετή και επιτυχημένη διαδρομή στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καταγράφοντας εμβληματικούς ρόλους σε δημοφιλείς κωμικές σειρές. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, ξεχώρισε για την έντονη πολιτική της παρουσία στον χώρο της Αριστεράς, διατελώντας και βουλευτής.

Μερικές από τις πιο γνωστές συμμετοχές της περιλαμβάνουν: Εμείς κι εμείς, Οι στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη, Το καφέ της Χαράς (στο ρόλο της «Τασίας». Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες (όπως το Peppermint και το Πεθαμένο λικέρ).

Πολιτική Διαδρομή Η πολιτική της διαδρομή ξεκίνησε ήδη από τα φοιτητικά της χρόνια, όταν εντάχθηκε στην ΚΝΕ και το ΚΚΕ. Στη συνέχεια παρέμεινε ενεργή ως ανένταχτη αριστερή, μέχρι το 1989 οπότε και προσχώρησε στον Συνασπισμό (μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ). Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπηρέτησε ως Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων με την παράταξη «Ανοιχτή Πόλη». Η κοινοβουλευτική της παρουσία σφραγίστηκε με την εκλογή της ως βουλευτής Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ στις αναμετρήσεις του Μαΐου 2012, του Ιουνίου 2012 και του Ιανουαρίου 2015. Στα τέλη του 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνώντας με τη νέα ηγεσία του κόμματος, και τάχθηκε στο πλευρό της Νέας Αριστεράς.

Προσωπική Ζωή Η προσωπική ζωή της Μαρίας Κανελλοπούλου σημαδεύτηκε από συνειδητές επιλογές αλλά και ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Σε συνεντεύξεις της, έχει αποκαλύψει πως ο γάμος δεν υπήρξε ποτέ προτεραιότητα για την ίδια, επιλέγοντας να μην παντρευτεί. Παρόλα αυτά, έχει εξομολογηθεί με ειλικρίνεια πως η μη απόκτηση παιδιών αποτελεί το μεγαλύτερο απωθημένο της. Παρότι προσπάθησε να υιοθετήσει, το αυστηρό νομικό πλαίσιο που ίσχυε τότε για τους ανύπανδρους γονείς δεν της το επέτρεψε. Τη μητρότητα, ωστόσο, τη βιώνει μέσα από τα ανίψια της, τα παιδιά της αδελφής της, με τα οποία διατηρεί μια βαθιά και στοργική σχέση, θεωρώντας τα δικά της παιδιά.

«Αν θα άλλαζα κάτι στη ζωή μου, θα ήταν να μην πιάσω τσιγάρο»