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Η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός αποκάλυψε μέσω Facebook την προσωπική της μάχη με ένα θέμα υγείας. Η Μαρία Κανελλοπούλου εξομολογήθηκε πως διανύει μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, επιλέγοντας ωστόσο να διατηρήσει τις λεπτομέρειες της κατάστασής της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
«Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Κανελλοπούλου, χωρίς να αναφερθεί στη φύση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.
Λίγο αργότερα, στη σελίδα της ηθοποιού στο Facebook έκανε δημοσίευση ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος, ένας άνθρωπος που διατηρεί πολύ στενή σχέση μαζί της και την αποκαλεί «δεύτερη μαμά» και «δασκάλα» του.
Με τα λόγια του θέλησε να της στείλει δύναμη για τη δοκιμασία που περνά, ενώ παράλληλα έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η ζωή της Μαρίας Κανελλοπούλου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Γέττος.
Η τελευταία της εμφάνιση
Η τελευταία εμφάνιση της Μαρίας Καννελοπούλου ήταν στις αρχές Μαΐου στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης στην οποία πρωταγωνιστούσε «Το Μαύρο Κουτί» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Μαρία Κανελλοπούλου-Ανδρέας Ροδίτης
Μαρία Κανελλοπούλου-Νέλλη Γκίνη-Κωνσταντία Χριστοφορίδου
Το έντονο άγχος που βιώνει πριν από κάθε εμφάνιση στη σκηνή
Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας στα τηλεοπτικά συνεργεία που είχαν βρεθεί στη θεατρική της πρεμιέρα είχε αποκαλύψει πως βιώνει έντονο άγχος πριν από κάθε εμφάνισή της στη σκηνή.
«Πάρα πολύ! Είμαι καθηγήτρια στο άγχος. Το διδάσκω το άγχος. Δεν μου συμβαίνουν πολλά απρόοπτα λόγω του άγχους, αλλά συμβαίνουν πράγματα. Θα μπορούσα με λιγότερο άγχος να είμαι καλύτερη» είχε δηλώσει.
Λίγα λόγια για τη Μαρία Κανελλοπούλου
Πολιτική Διαδρομή
Προσωπική Ζωή
Η προσωπική ζωή της Μαρίας Κανελλοπούλου σημαδεύτηκε από συνειδητές επιλογές αλλά και ανεκπλήρωτες επιθυμίες.
«Αν θα άλλαζα κάτι στη ζωή μου, θα ήταν να μην πιάσω τσιγάρο»
Η Μαρία Κανελλοπούλου, την Κυριακή 1/6, είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Όλα για τη ζωή μας Vita» του Μιχάλη Κεφαλογιάννη, όπου είχε μιλήσει για τη δική της φιλοσοφία για την αντιγήρανση και την ποιότητα ζωής.
Φωτογραφίες: NDP photo agency
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