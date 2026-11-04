Περισσότερο από δύο μήνες μετά το σφοδρό τροχαίο ατύχημα που είχε, όταν το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε τοίχο, η Μαρία Κανελλοπούλου συνεχίζει τη μάχη της αποκατάστασης. Η αγαπημένη ηθοποιός, που ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της, διατηρεί συχνή επικοινωνία με τους ακολούθους της στα social media, δέχοντας αμέτρητες ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Ωστόσο, το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, με μια ιδιαίτερη ανάρτησή της στο Facebook, τοποθετήθηκε δημόσια ζητώντας από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή μιας κατασκευασμένης εικόνας που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η ίδια εξέφρασε την ενόχλησή της για το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά πως η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου στο Facebook

«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποιοι που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ δηλαδή! – γράφουν διάφορα που δεν ΙΣΧΥΟΥΝ για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω» έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Κανελλοπούλου στην ανάρτησή της, με την ίδια να μην διευκρινίζει για ποια εικόνα αναφέρεται.

Όλη η αλήθεια για την κατάσταση της υγείας της Μαρίας Κανελλοπούλου

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, η Μαρία Κανελλοπούλου αντιμετωπίζει τραύματα στην σπονδυλική στήλη, στο ιερό οστό με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει για εκείνη ένας Γολγοθάς προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η ανάρρωσή της μπορεί να διαρκέσει αρκετό καιρό, καθώς πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία που θέλει αρκετό χρόνο.

«Αναμένεται βελτίωση τις επόμενες ημέρες, αλλά θέλει αρκετό καιρό, μπορεί να χρειαστούν άλλες 55 μέρες. Είναι δύσκολη η κατάστασή της» είπε η Νόρα Καούρη στην εκπομπή.

govastilettogr -Μαρία Κανελλοπούλου: Η πολιτική, η προσωπική ζωή και η μάχη για την υγεία της