Η Μαρία Καρλάκη βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας (26/1) στην εκπομπή Real View και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως κινδύνεψε η ζωή της κατά τη γέννα, φτάνοντας στο σημείο να χρειαστεί μετάγγιση αίματος και νοσηλεία στην εντατική.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια αναλύει το ψυχολογικό βάρος που βίωσε λόγω της προβληματικής σχέσης με τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος, αν και αρχικά επιθυμούσε την εγκυμοσύνη, τελικά αποστασιοποιήθηκε και εμφανίστηκε στο μαιευτήριο κυρίως για τα «μάτια του κόσμου», εγκαταλείποντάς την οριστικά αμέσως μετά την έξοδό της από την εντατική.

«Έζησα δυο-τρία δευτερόλεπτα στο “παρατσάκ”. Ήμουνα στην εντατική δύο μέρες. Δώδεκα φιάλες αίμα, αν σας λέει κάτι αυτό. Δεν το έχω ξαναπεί ακριβώς το τι έχει γίνει και τα λοιπά. Η εγκυμοσύνη μου ήτανε ένα ψυχολογικό φορτίο, για το οποίο εγώ δεν μιλάω», ξεκίνησε να περιγράφει η Μαρία Καρλάκη.

«Και δυστυχώς έχουμε μάθει από την οικογένειά μας «άσε γυναίκα, μη μιλάς», «αυτό μην το κάνεις». Όταν λοιπόν χώρισα στους πρώτους δυόμισι μήνες, η γιαγιά μου μού είπε «πρέπει να τα ξαναβρείτε» και γύρισα. Το ήθελε κι εκείνος το παιδί, στην αρχή. Στον τοκετό ήρθε για τις κάμερες. Αυτό ήταν άλλο θέμα. Γιατί ξέρεις, απ’ την πόλη που είναι, ξέρεις μη λέγανε «α, δεν πήγε». Αφού νομίζω ότι τον ρωτάνε ακόμα και λέει ότι «ναι βέβαια την βλέπω, μιλάμε», ότι υπάρχει στην ζωή μας. Φυσικά και δεν υπάρχει», αποκαλύπτει η τραγουδίστρια.

«Από κει και πέρα ξεκίνησε όλη η πίεση. Από κει και πέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα μαρτυρικά που έζησα, είτε απ’ αυτόν είτε από την οικογένειά του. Αρκετά ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά είχα υπομονή. Το τελευταίο συμβάν, ειδικά που έγινε κάτι και είδα με τα μάτια μου… τέλος πάντων έχουν γίνει πάρα πολλά… Δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί ακόμα. Γέννησα και έφυγε από το νοσοκομείο, την ώρα που με έβγαλαν από την εντατική», εξομολογήθηκε στην κάμερα του ΟΡΕΝ η Μαρία Καρλάκη.

govastiletto.gr – Μαρία Καρλάκη για τον πατέρα του παιδιού της: «Δεν το έχει αναγνωρίσει, δεν ήρθε ούτε στη βάφτιση»