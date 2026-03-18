Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της στον ανακριτή, η Μαρία Καρρά αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η χήρα του Γιώργου Τράγκα αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν φοροδιαφυγή ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2011-2020.

«Η κα Καρρά μετά από πολύωρη διερευνητική ανακριτική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία.

Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία», δήλωσε ο δικηγόρος της Θεόδωρος Μαντάς.

