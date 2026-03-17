Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, η Μαρία Καρρά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, κρίσιμη δικαστική μάχη, καθώς καλείται να απολογηθεί για σοβαρές κατηγορίες που αφορούν την υπόθεση της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο Τάσος Τεργιάκης, η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορίες όπως είναι η υπεξαίρεση και το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ενώ, αν το αποφασίσει το δικαστήριο η προφυλάκιση είναι ένα πιθανό σενάριο. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο εκδότης έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2021, και από τότε έχει ξεκινήσει μία μακρά μάχη για την αμύθητη περιουσία του ανάμεσα στην χήρα του και τον γιο του, Γιάννη Τράγκα.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια του σχετικού ρεπορτάζ, είπε: «Γνωρίζουμε όλοι την ιστορία του Γιώργου Τράγκα, πέθανε στα 73, ήταν αντιεμβολιαστής, όλοι έλεγαν ότι αν είχε κάνει το εμβόλιο θα είχε σωθεί γιατί είχε ζάχαρο, έπαθε πνευμονία γεια σας και χαρά σας, πέθανε στα 73. Γνωρίζουμε ότι είχε μία τεράστια περιουσία, δεν είχαμε καταλάβει όμως ότι είναι αμύθητη. Μία απορία υπήρχε σε όλους μας πώς έβγαζε τα λεφτά. Σήμερα περνάει την πόρτα της δικαιοσύνης η χήρα του, Μαρία Καρρά για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το δημόσιο ζητά 10.000.000 ευρώ».

Τότε, ο Τάσος Τεργιάκης πρόσθεσε: «Τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί στο Δημόσιο, όλα αυτά είναι από έναν τιτάνιο αγώνα από τις Αρχές. Ο γιος του έχει κάνει κάποιες επιτυχίες στο εξωτερικό για την περιουσία. Μιλάμε για αμύθητη περιουσία. Οι κατηγορίες κατά της Μαρίας Καρρά είναι βαριές, αντιμετωπίζει φυλάκιση. Ο Γιάννης με τον δικηγόρο του βρήκε σπίτια που είναι στο όνομα της Μαρίας Καρρά και φαίνεται ότι έχουν αγοραστεί από τον πατέρα του».

Υπέρ του γιου του η απόφαση του δικαστηρίου του Μονακό

Η απόφαση του Δικαστηρίου του Μονακό, που εκδόθηκε στις 13 Μαρτίου 2025, έκρινε ότι τόσο ο Γιώργος Τράγκας όσο και η Μαρία Καρρά ήταν κάτοικοι Ελλάδας, απορρίπτοντας έτσι την αίτηση της χήρας του να επιλυθούν οι διαφορές στο πριγκιπάτο. Αυτό ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για την πλευρά της, καθώς είχε βασίσει την υπερασπιστική της γραμμή στην παραδοχή ότι η υπόθεση έπρεπε να δικαστεί στο Πριγκιπάτο.

Ο δικηγόρος του Γιάννη Τράγκα, Νίκος Αγαπηνός, αποκάλυψε πως η περιουσία του Γιώργου Τράγκα ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, με χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο που αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

govastiletto.gr -Γιώργος Τράγκας: Προς ενοικίαση το πολυτελές ακίνητο με θέα την Ακρόπολη