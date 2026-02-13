Η Μαρία Καρρά, η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα, έφτασε κάτω από άκρα μυστικότητα στην Ελλάδα από το Μονακό και πέρασε για δεύτερη φορά την πόρτα του Aνακριτή.

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» ήταν εκεί και εξασφάλισε τα αποκλειστικά πλάνα, με την πρώτη εμφάνιση της Μαρίας Καρρά στην Ελλάδα, λίγα λεπτά μετά τη συνάντησή της με τον ανακριτή, το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου.

«Καλημέρα σας. Ήρθατε από το Μονακό για να καταθέσετε; Πείτε μας δυο λόγια. Για τα παιδιά τι έγινε;» ήταν η ερώτηση της δημοσιογράφου Βίκυς Δέτσικα, με τη Μαρία Καρρά, που συνοδευόταν από τον δικηγόρο της, κ. Θεόδωρο Μαντά, να μην κάνει κανένα σχόλιο.

Η Μαρία Καρρά αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με βασικά αδικήματα την φοροδιαφυγή και την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου.

«Κληθήκαμε από τον τακτικό ανακριτή, ανταποκριθήκαμε, είμαστε σήμερα εδώ, ασκήσαμε το δικαίωμα και ζητήσαμε να μας χορηγηθεί προθεσμία, πράγμα το οποίο έγινε. Είμαστε στη διάθεση κάθε δικαστικής αρχής» είπε ο συνήγορος υπεράσπισής της στον Alpha.

govastiletto.gr – Γιώργος Τράγκας: Προς ενοικίαση το πολυτελές ακίνητο με θέα την Ακρόπολη