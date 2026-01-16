Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Down Town της Κύπρου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή της ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, με το οποίο θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.

Στη συνέντευξή της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται στην απόφασή της να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, ενώ αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη της, Μάρθη, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός. Από τη θέση ευθύνης ως ενεργός πολίτης δηλώνω ότι ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Διότι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του.

Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής αυτού του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει πριν και πάνω από όλα η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής» ανέφερε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού για την απόφασή της να ασχοληθεί με την πολιτική.

Για την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη της, η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε: «Θυμάμαι που με πήρε το απόγευμα γύρω στις 7:00 η ώρα. Ήμουν στο ιατρείο μου αλλά εγώ εξέταζα και δεν του απάντησα. Κάτι που πάντα θα με στοιχειώνει. Μετά είχα πάρα πολύ δουλειά και ξεχάστηκα και με ξαναπήρε εκείνη στις 9:00 το βράδυ. Το σήκωσα, μιλήσαμε γρήγορα γιατί πάλι είχα δουλειά, για να μου πει: «Μαμά θα αργήσουμε. Έχω ξεχάσει τα κλειδιά, οπότε θα χτυπήσω. Μην τρομάξεις. Εγώ θα είμαι».

Ήταν μια συνομιλία που κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά το κλείσαμε στα γρήγορα γιατί είχα δουλειά. Πού να φανταζόμουνα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που την άκουγα. Τέλος πάντων. Αυτές οι δύο κλήσεις της, η μία η αναπάντητη και η άλλη η βιαστική, είναι τα δύο πράγματα που πάντα θα με στοιχειώνουν. Θα έδινα τα πάντα να άλλαζα εκείνα τα τηλεφωνήματα, όπως και το ότι συζητούσαμε για εκείνη την εκδρομή, που λέγαμε μήπως να μην πάει. Είναι τα πράγματα που θα έδινα τα πάντα για να τα αλλάξω».

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού εξασφάλισε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

