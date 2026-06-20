Τη δική της άποψη σχετικά με τη χρήση του όρου «γυναικοκτονία» εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δήλωσε πως θεωρεί ότι κάθε ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία ή καταγωγή, εκφράζοντας παράλληλα τις επιφυλάξεις της για τη συγκεκριμένη ορολογία.

Όπως ανέφερε, πιστεύει ότι ο όρος «γυναικοκτονία» εστιάζει στη διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενδέχεται να τοποθετεί τη γυναίκα σε μια κατηγορία που συνδέεται με την ευαλωτότητα.

«Δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες ανήκουν στο αδύναμο φύλο», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή της χρειάζονται πρωτοβουλίες που προάγουν την ισότητα και όχι εκφράσεις που μπορεί να ενισχύσουν τους διαχωρισμούς.

Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας πρέπει να γίνεται με γνώμονα την αξία της ανθρώπινης ζωής συνολικά, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς.

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