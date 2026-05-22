Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με πλήθος προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, νομικό, καλλιτεχνικό και επιστημονικό κόσμο, πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, με τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Κίνημα Πολιτών – Μαρία Καρυστιανού».

Η κομψή εμφάνισή της

Με μια λιτή αλλά άκρως προσεγμένη ασπρόμαυρη εμφάνιση επέλεξε να παρουσιάσει το νέο της πολιτικό κόμμα η Μαρία Καρυστιανού, σε μια βραδιά όπου όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω της. Κατά την άφιξή της, στις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), η ίδια γνώρισε την αποθέωση από το συγκεντρωμένο πλήθος, φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του διακεκριμένου Έλληνα σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο πουκάμισο με κεντημένα λουλούδια, με μακριά μανίκια με μανσέτες και από κάτω μία φαρδιά μαύρη φούστα.

Σύμφωνα με το site στο οποίο πωλούνται δημιουργίες του σχεδιαστή, αυτό το look της Μαρίας Καρυστιανού, κοστίζει 780 ευρώ.

Με μια σπουδαία καριέρα γεμάτη διεθνείς διακρίσεις, ο Βασίλης Ζούλιας έχει ντύσει μερικές από τις πιο κομψές γυναίκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάλιστα, η φήμη του εκτοξεύθηκε παγκοσμίως όταν οι εντυπωσιακές, retro-chic δημιουργίες του επιλέχθηκαν από τη θρυλική Patricia Field για την πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix, «Emily in Paris».

