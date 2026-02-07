Η Μαρία Καβογιάννη βρέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής 6/2, στο νυχτερινό κάντρο που εμφανίζεται η Άννα Βίσση, με τη γνωστή ηθοποιό να πιάνει το μικρόφωνο και να αναβιώνει με το δικό της ξεχωριστό τρόπο μια από τις πιο viral σκηνές που είχε παίξει τη δεκαετία του ’90.

Πιο συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση πλησίασε το τραπέζι που βρισκόταν η Μαρία Καβογιάννη, με τη δημοφιλή πρωταγωνίστρια να παίρνει το μικρόφωνο και να ερμηνεύει το τραγούδι «I Will Survive». Το βίντεο ανέβηκε στο Instagram από το προφίλ του φαν κλαμπ της τραγουδίστριας, λαμβάνοντας άμεσα χιλιάδες likes και σχόλια.

Η ξεχωριστή στιγμή στο νυχτερινό κέντρο θύμισε σε πολλούς την αξέχαστη στιγμή από το Dolce Vita, όπου η Ασπασία, ο ρόλος που υποδύθηκε η Μαρία Καβογιάννη, είπε το συγκεκριμένο τραγούδι, με το κοινό και την Άννα Βίσση να την συνοδεύουν μουσικά.

