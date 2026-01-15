Γενέθλια για τη Μαρία Καβογιάννη! Η σπουδαία ηθοποιός συμπλήρωσε το 68ο έτος της ηλικίας της και το γιόρτασε με ένα πάρτι γεμάτο αγάπη. Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο πλευρό της για να της ευχηθούν από κοντά, ενώ το στιγμιότυπο με την εντυπωσιακή τούρτα που επέλεξαν για εκείνη έκλεψε τις εντυπώσεις.

H Bίκυ Σταυροπούλου, η Ευγενία Σαμαρά, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής τέχνης ήταν εκεί για να δώσουν τις ευχές τους στη σπουδαία ηθοποιό και φίλη τους.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanuel Chal (@emmanouil.chalkiadaki)

Η Μαρία Καβογιάννη στη συνέχεια έκανε ανάρτηση ευχαριστώντας όσους βρέθηκαν δίπλα της την ξεχωριστή αυτή βραδιά των γενεθλίων της.

«Τα δώρα που μου χάρισε η ζωή είστε εσείς…όλοι εσείς οι φίλοι μου, οι στιγμές μας, η αγάπη μας, τα τραγούδια μας, που γεμίζουν τόσα χρόνια το σπιτάκι, εδώ, σ’έναν πεζόδρομο στο Βύρωνα… Αυτή είναι η ζωή μας, η ευτυχία μας, η περιουσία μας. Σας ευχαριστώ… Σας αγαπώ…» έγραψε η ίδια στη λεζάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Kavogianni (@maria_kavogianni_official)

