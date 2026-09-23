Μια όμορφη βραδιά στην Αθήνα πέρασαν η Μαρία Καβογιάννη, η Σμαράγδα Καρύδη και η Ευγενία Σαμαρά, απολαμβάνοντας ένα δείπνο με καλή διάθεση και όμορφη παρέα.

Η Ευγενία Σαμαρά θέλησε, μάλιστα, να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις στιγμές τους μέσα από τα stories που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στις φωτογραφίες, οι τρεις ηθοποιοί ποζάρουν χαμογελαστές και ευδιάθετες γύρω από το τραπέζι τους, έχοντας ως φόντο το εντυπωσιακό νυχτερινό τοπίο της Αθήνας.

Σε ένα από τα stories, η Ευγενία Σαμαρά έγραψε με χιουμοριστική διάθεση: «Τα κεφάλια μέσα», κάνοντας tag τις δύο συναδέλφους της.

Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, οι τρεις γυναίκες εμφανίζονται αγκαλιασμένες και χαμογελαστές, απολαμβάνοντας τη βραδιά τους.

Η Ευγενία Σαμαρά συνόδευσε τη συγκεκριμένη φωτογραφία με μια κόκκινη καρδιά, αποτυπώνοντας το όμορφο κλίμα της παρέας.

Govastiletto.gr – Μαρία Καβογιάννη: Διασκέδασε στην Άννα Βίσση και τραγούδησε το «I Will Survive» – Δείτε το βίντεο που έγινε viral