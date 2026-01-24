Η Μαρία Κίτσου ήταν καλεσμένη, το βράδυ της Παρασκευής 23/1, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου είχε μια απολαυστική συζήτηση με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συμμετοχή της στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» που προβαλλόταν στον ΑΝΤ1 και ουσιαστικά μέσα από εκεί έγινε ευρέως γνωστή στον κόσμο.

«Πότε να δεις το σίριαλ που κάνεις στην τηλεόραση; Είσαι σε ένα 12ωρο γύρισμα, μετά μπορεί να έχεις παράσταση ή πολλή διάβασμα. Ε, πότε να δεις τηλεόραση; Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα τηλεόραση στο σπίτι μου μέχρι τις “Άγριες Μέλισσες”. Αγόρασα τηλεόραση για να βλέπω τα επεισόδια και να δουλεύω πάνω σ’ αυτό”», ανέφερε αρχικά η Μαρία Κίτσου.

«Δεν συζητάμε για οικονομικά εδώ πέρα, εντάξει. Παρ’ όλα αυτά, πόσα έβγαλες από τις Μέλισσες», ήταν μια από τις ερωτήσεις που της έκανε ο Φάνης Λαμπρόπουλος και την έφερε σε αμηχανία. «Νομίζω λιγότερα από ό,τι νομίζει ο κόσμος», απάντησε.

«Νομίζω ότι έβγαλες περίπου στα 100.000 με 200.000 χιλιάρικα», της ανέφερε ο παρουσιαστής, με την Μαρία Κίτσου να του ανταπαντάει με χιούμορ «Την πρώτη σεζόν;».

Για τις «Άγριες Μέλισσες», η Μαρία Κίτσου μιλάει πάντα με τα καλύτερα λόγια. «Βρήκα τον εαυτό μου σε αυτή τη σειρά κι είπα ότι μπορώ να το κάνω. Με προβλημάτισε ότι θα ήταν 4 επεισόδια την εβδομάδα. Όλοι οι συντελεστές ήταν εγγύηση. Θεωρώ ότι ο ρόλος μου έδωσε μια ώθηση στο κοινό, αλλά όλοι οι ηθοποιοί ήταν εξαιρετικοί. Τους λατρεύω όλους και τους θαύμαζα», δήλωσε.

Ενώ, για τη συνεργασία της με τον Λεωνίδα Κακούρη αποκάλυψε: «Ο Λεωνίδας Κακούρης μιλάει έτσι. Το μεγαλύτερο τρολ των Μελισσών ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης. Είχαμε να παίξουμε μεταξύ μας σκηνές σοβαρές σκηνές και γελούσαμε. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε».

