Η Μαρία Κίτσου ήταν καλεσμένη της Ναταλίας Αργυράκη στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική ζωή της.

Αφού μίλησε για τη δουλειά σε συνδυασμό με τον έρωτα, αναφέρθηκε στην περίοδο που έπαιζε στις «Άγριες Μέλισσες» και ο τότε ο σύντροφός της την είχε στηρίξει.

«Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη δουλειά και σε ένα έρωτα, δεν θα διάλεγα, θα προσπαθούσα να τα συγκεράσω, κάπως να πάνε μαζί. Είμαι εργασιομανής, αλλά δεν θα άφηνα ένα έρωτα για να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά και στην καριέρα. Γίνεται να τα κάνεις και τα δύο, αλλά είναι δύσκολο, ειδικά όταν δεν έχεις χρόνο. Όταν έχεις γύρισμα 12 ώρες, μετά έχεις έξι ώρες πρόβα, γυρνάς αργά σπίτι να κάνεις επανάληψη τα λόγια σου, πότε βλέπεις τον σύντροφό σου;», ανέφερε αρχικά.

Με την Μαρία Κίτσου να αποκαλύπτει: «Θα το σκεφτώ πολύ αν θα ξανακάνω ταυτόχρονα και τηλεόραση και θέατρο. Χρειαζόμουν χρόνο για μένα. Είχα πάθει υπερκόπωση στις “Άγριες Μέλισσες” και με τα θέατρα και όλα. Έπαθα γερό κοκομπλόκο. Το καλό ήταν ότι ήμουν λειτουργική στη δουλειά. Ο σύντροφός μου τότε με είχε στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό που περνούσα».

