Η Μαρία Κίτσου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ» και μίλησε για την απόφαση που άλλαξε τη ζωή της.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι σπούδαζε στη Θεολογική Σχολή και βρισκόταν ήδη στο τρίτο έτος, όταν άρχισε να ανακαλύπτει το ενδιαφέρον της για το θέατρο.

Όπως εξήγησε, μαζί με τον συμμαθητή της Νίκο Σίσκα δημιούργησαν μια θεατρική ομάδα και ανέβασαν την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ, μια εμπειρία που την έκανε να καταλάβει πως η υποκριτική ήταν αυτό που πραγματικά ήθελε να ακολουθήσει.

«Ήμουν στο τρίτο έτος της Θεολογίας όταν έδωσα εξετάσεις για το Εθνικό Θέατρο. Μέσα από εκείνη την παράσταση κόλλησα με το θέατρο και αποφάσισα να το κυνηγήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε επίσης, ότι δεν κατάφερε να περάσει με την πρώτη προσπάθεια, αλλά με τη δεύτερη, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σε όσους απογοητεύονται από μια αποτυχία.

«Πέρασα με τη δεύτερη και το λέω για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και απογοητεύονται. Τελικά βρήκα τον προορισμό μου», είπε.

Παρότι επέλεξε τελικά τον δρόμο της υποκριτικής, τόνισε πως η Θεολογία ήταν μια σχολή που αγαπούσε και αποτελούσε μία από τις πρώτες της επιλογές.

Govastiletto.gr – Μαρία Κίτσου: Τα σχόλια για τα κιλά της, οι εμμονικοί θαυμαστές & η προσωπική ζωή