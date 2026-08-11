Ξεχωριστά ήταν τα φετινά γενέθλια για τη Μαρία Κίτσου, η οποία δέχτηκε μία όμορφη έκπληξη από τους συνεργάτες της στη θεατρική παράσταση όπου συμμετέχει.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από την ιδιαίτερη ημέρα, θέλοντας παράλληλα να ευχαριστήσει όσους της έστειλαν τις ευχές τους.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Μαρία Κίτσου εμφανίζεται πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης, ενώ σε άλλο πλάνο ποζάρει μπροστά στην τούρτα που της ετοίμασαν οι συνεργάτες της μετά το τέλος της παράστασης στο Ηράκλειο.

Η Μαρία Κίτσου ευχαρίστησε θερμά την «οικογένεια Τσεκμέ» για την έκπληξη που της ετοίμασε & παραδέχτηκε πως δεν είναι άνθρωπος που ενθουσιάζεται εύκολα με τις εκπλήξεις, αλλά αυτή τη φορά κατάφεραν να την κάνουν να νιώσει πραγματικά ξεχωριστά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία της στο Ηράκλειο, όπου συνεχίζονται οι παραστάσεις και στην ενέργεια της Κρήτης, που, όπως έγραψε, της έχει κάνει ιδιαίτερα καλό.

«Τα γενέθλια δεν είναι πάντα χαρά, και είναι οκ. Η λύπη πάει χέρι με τη χαρά. Αυτά τα γενέθλια όμως ήταν ξεχωριστά!», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.