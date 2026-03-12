Η Μαρία Κίτσου ήταν σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, όπου μίλησε ανοιχτά για διάφορες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της και πώς αυτά επηρεάζουν τη διάθεσή της.

Όπως εξομολογήθηκε, όταν είχε πάρει κάποια κιλά, δέχτηκε αρκετή κακεντρέχεια στα social media, συχνά από άγνωστα ή ψεύτικα προφίλ.

Παρά τις δυσκολίες, η Κίτσου υπογραμμίζει ότι προσπαθεί να κρατάει το μέτρο και να μην επηρεάζεται βαθιά, εστιάζοντας στη δουλειά και στο ταλέντο της.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι την στενοχωρεί όταν η ανταπόκριση σε θεατρικές παραστάσεις δεν είναι η αναμενόμενη, αλλά νιώθει μεγάλη χαρά όταν υπάρχει αληθινό χειροκρότημα από το κοινό.

Επιπλέον, μίλησε για τα περιστατικά με εμμονικούς θαυμαστές που έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Τέλος, η Φαίη Σκορδά σχολίασε τη φημολογούμενη σχέση της Κίτσου, με τη Μαρία να απαντάει με ειλικρίνεια: «Δεν καταλάβαμε ποτέ αν υπήρχε αυτή η σχέση ή όχι», αφήνοντας χώρο για γέλιο και διάθεση ειλικρίνειας στην εκπομπή.