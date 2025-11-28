Η Μαρία Κίτσου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου, σε μια ειλικρινή συνέντευξη με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, άνοιξε την καρδιά της. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το πόσο εκτιμά την αγάπη του κόσμου, αλλά αναφέρθηκε και στα αρνητικά ή κακά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς.

Η ηθοποιός, που αγαπήθηκε έντονα μέσα από τις Άγριες Μέλισσες και τις μετέπειτα τηλεοπτικές δουλειές της, αποκάλυψε πως το κοινό δείχνει να την πλησιάζει με ιδιαίτερη θέρμη. Όπως ανέφερε, οι γυναίκες ειδικά τη στηρίζουν ακόμα περισσότερο, κάτι που η ίδια παρατηρεί και από τη… δραστηριότητά της στο Instagram.

«Νομίζω ότι οι γυναίκες με αγαπούν λίγο παραπάνω, απ’ ό,τι βλέπω και από τους ακόλουθους στο Instagram. Ίσως ταυτίζονται με τους ρόλους που έχω κάνει, τους ενέπνευσε η Λενιώ, θα ήθελαν ίσως να είναι η Λενιώ. Ή, στο “Να με λες μαμά”, ο ρόλος μου τις συγκίνησε πάρα πολύ. Ήρθαν πολύ κοντά μου. Όταν όμως έρχεται το κακό σχόλιο, το αντιμετωπίζω κοινωνιολογικά. Γιατί έχει την ανάγκη αυτός ο άνθρωπος να πει ένα πικρόχολο σχόλιο;», είπε αρχικά η Μαρία Κίτσου.

Και πρόσθεσε: «Είναι δικό του όλο, προβολή του ίδιου, των προβλημάτων του. Ήταν σαν να με πρόσβαλε. Το πήρα σαν προσβολή, αλλά δεν στενοχωρήθηκα. Πάντα όμως είχα στο νου μου ότι ξέρω γιατί, ξέρω πώς, ξέρω γιατί τα λένε. Ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που μπορεί να περνάει τα ίδια προβλήματα, αλλά να τα κάνει προβολή στον άλλον. Δηλαδή, μπορούσε κι αυτός να έχει παραπάνω κιλά, αλλά θα γράψει “πώς έγινε έτσι η Κίτσου”, ας πούμε».

«Σαν να μην είσαι άνθρωπος, έτσι σε αντιμετωπίζουν καμιά φορά. Έχω αναπτύξει όμως μια αίσθηση σαν να μην φτάνουν στα αυτιά μου αυτά. Παρ’ όλο που απευθύνονται σε μένα. Είναι κατάκτηση να μην με επηρεάζουν, όπως παλιά, στις «Άγριες Μέλισσες», ενώ λέγανε για τον ρόλο, πάλι γινόταν με έναν τρόπο προσωπικό», συμπλήρωσε κλείνοντας η Μαρία Κίτσου.

