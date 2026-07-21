Η Μαρία Κίτσου έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή, μιλώντας στο περιοδικό «Hello» και τον Γιάννη Βίτσα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ανθρώπινες σχέσεις, τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα σε ένα σύντροφο, αλλά και τα προσωπικά της όρια.

Μάλιστα, η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε ποια χαρακτηριστικά μπορούν να την κάνουν να ερωτευτεί, ενώ εξήγησε και τον λόγο που αποφάσισε στο παρελθόν να δώσει τέλος σε μια σχέση.

«Για να συνδεθώ με έναν άνθρωπο θα πρέπει να είναι ευφυής, με χιούμορ και ενσυναίσθηση, ευγενής και καλός άνθρωπος και να διαθέτει μια προσωπικότητα που να μπορεί να με κοντρολάρει. Να μην πέφτει δηλαδή όταν πέφτω, να με καταλαβαίνει, να με έχει βασίλισσα, γιατί θα τον έχω κι εγώ βασιλιά. Μετράει πολύ ο πνευματικός κόσμος ενός ανθρώπου για μένα. Είμαι τρομερά εγκεφαλική», είπε η Μαρία Κίτσου.

Για τη σχέση με πρώην σύντροφό της και τον λόγο που αποφάσισε να τη διακόψει, ανέφερε: «Υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως. Είχα την ικανότητα να το αντιληφθώ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία ανά περιόδους στη ζωή μου αλλά πάντα διέθετα το σθένος να κατανοώ και να διαχειρίζομαι μια τέτοια συνθήκη».

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