Eπτά χρόνια συμπληρώθηκαν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, από το θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στο Πτελεό Μαγνησίας.

Η κόρη του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, και μίλησε με όμορφα λόγια για τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Τα συγκινητικά λόγια της κόρης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, αρχικά περιέγραψε πώς ήταν ο σπουδαίος τραγουδιστής σαν πατέρας, με την ίδια να λέει χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ τρυφερός μπαμπάς, πολύ εκφραστικός με όλο τον κόσμο, δεν φοβόταν μην τον παρεξηγήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε: «Είχε ιδιοτροπίες. Αρχικά ήταν μονίμως αφηρημένος. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό τώρα, να είσαι με έναν άνθρωπο στο σπίτι και να είναι τόσο αφηρημένος. Ήταν πολύ χύμα. Πηγαίναμε στην Ιταλία, έβλεπε κάτι που του άρεσε, άφηνε το αμάξι στη μέση του δρόμου, κατέβαινε, το έβγαζε φωτογραφία. Ε, εντάξει, πράγματα που κάποιος μπορεί να τα κρίνει κιόλας άσχημα. Ήταν πολύ φωνακλάς και μπορεί να έλεγε χοντράδες. Αν νευρίαζε εκείνη την ώρα, τις οποίες μετά τις σκυλομετάνιωνε, είχε ενοχές για μια βδομάδα, τέτοια πράγματα. Μετά θα παραδεχόταν το λάθος του, ήταν ακομπλεξάριστος» αποκάλυψε η ίδια.

Λίγα λόγια για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Παντρεύτηκε με την Ελένη Μαχαιρίτσα σε ηλικία 36 ετών το 1992 στο Μοναστήρι Πεντέλης. Η τελετή, στην οποία ήταν μόνο τέσσερα άτομα, το ζευγάρι και οι κουμπάροι, έμεινε κρυφή για αρκετό διάστημα παρόλο που, όπως αναφέρει ο ίδιος, εκείνη την περίοδο έδινε πέντε συνεντεύξεις την ημέρα. Με την Ελένη Μαχαιρίτσα απέκτησαν μία κόρη.

Ο καλλιτέχνης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο, του είχαν προκαλέσει μανιοκατάθλιψη. Είχε υποβληθεί σε επέμβαση bypass. Μετά την τελευταία του συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου, στις 6 Σεπτεμβρίου έμεινε στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας.

Τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα που ήταν προγραμματισμένη συναυλία του στην Δ.Ε.Θ., έπαθε ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ήταν ήδη νεκρός. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του, σε ηλικία μόλις 62 ετών. Η κηδεία του έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

govastiletto.gr -Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του σπουδαίου ερμηνευτή, Μαρία Κλάρα στην Τήνο – Φωτογραφία