Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Κωνσταντάκη, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τις προσωπικές της σχέσεις στο παρελθόν και τις αλλαγές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως ήταν ιδιαίτερα αυστηρή απέναντι στους φίλους της, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η λεκτική της συμπεριφορά μπορούσε να γίνει ιδιαίτερα πληγωτική.

Όπως εξήγησε, σήμερα προσπαθεί συνειδητά να επικοινωνεί διαφορετικά, επιλέγοντας έναν πιο ήπιο τρόπο έκφρασης, χωρίς να καταφεύγει σε λόγια που μπορεί να προσβάλουν ή να πληγώσουν τους ανθρώπους γύρω της.

Μιλώντας στο vidcast «Butterfly Stories», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι βλέπει μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πλέον στις διαπροσωπικές της σχέσεις.

Η ίδια τόνισε ότι, παρότι δεν χρησιμοποιούσε υβριστικούς χαρακτηρισμούς, αναγνωρίζει πως το να πληγώνεις κάποιον συνειδητά με λόγια ή με «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη» αποτελεί μια μορφή λεκτικής κακοποίησης, κάτι που πλέον προσπαθεί να αφήσει οριστικά πίσω της.

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