Η Μαρία Κωνσταντάρου ζωντάνεψε ένα όνειρο της καριέρας της, παίζοντας στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;».

Η συμμετοχή της ήταν έκπληξη που ετοίμασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά τη συνέντευξή της στο «The 2Night Show».

Η ηθοποιός απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και έφτασε μέχρι τα 2.000 ευρώ, προσφέροντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό.

Η συμμετοχή της Μαρία Κωνσταντάρου στο παιχνίδι ήταν προσωπικό όνειρο, που κυνηγούσε τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Αρναούτογλου είχε παρέμβει τηλεφωνικά σε παλαιότερη εκπομπή για να τη βοηθήσει, και τελικά η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα, χαρίζοντας στους τηλεθεατές μια αξέχαστη στιγμή.