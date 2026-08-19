Η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης πραγματοποίησαν μια απόδραση στο εξωτερικό.

Η ηθοποιός και ο σύντροφός της ταξίδεψαν στη γειτονική Σικελία, σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, λόγω καλοκαιριού.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Μαρία Κορινθίου μοιράστηκε μια σειρά από όμορφα στιγμιότυπα από χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, ενώ από την ανάρτησή της δεν θα μπορούσε να λείπει το ιστορικό Teatro Μassimo.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα likes αλλά και τα σχόλια, ήταν αμέτρητα.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗞𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗢𝗨 (@mariakorinthiou)

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