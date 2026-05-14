Η Μαρία Κορινθίου αναμένεται να δώσει το «παρών» στο Φεστιβάλ των Καννών, σε μια εμφάνιση που, όπως φαίνεται, δεν περιορίζεται σε κοσμικό χαρακτήρα, αλλά συνδέεται με μια πιο ουσιαστική και επαγγελματική της διαδρομή τα τελευταία χρόνια.

Αν και το ευρύ κοινό στην Ελλάδα τη γνωρίζει κυρίως μέσα από την τηλεόραση, το θέατρο και τις δημόσιες εμφανίσεις της, η ίδια έχει κάνει παράλληλα βήματα και στον χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής, επενδύοντας σε ανεξάρτητες δουλειές που έχουν ήδη ταξιδέψει εκτός συνόρων.

Μία από αυτές τις παραγωγές είναι το κινηματογραφικό project “Abyss In”, στο οποίο έχει ενεργό ρόλο ως παραγωγός, μέσα από την εταιρεία που διατηρεί με τον Γιάννη Αϊβάζη.

Η ταινία έχει παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ και έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και φέρνοντας την ελληνική συμμετοχή σε πιο διεθνές κοινό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παρουσία της στις Κάννες δεν θα είναι απλώς συμβολική.

Η ίδια αναμένεται να συμμετάσχει σε διεθνή πάνελ συζήτησης που αφορά στη θέση και τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα παγκοσμίως.

Έτσι, η φετινή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Καννών αποκτά έναν “διπλό” χαρακτήρα: από τη μία λάμψη και προβολή, και από την άλλη, μια πιο σοβαρή επαγγελματική παρουσία σε διεθνές επίπεδο.

View this post on Instagram A post shared by Creative Women Platform – Official (@creativewomenplatform)

Govastiletto.gr – Η Μαρία Κορινθίου εύχεται στον αγαπημένο της – Η ρομαντική ανάρτηση με τον Γιώργο Καραθανάση