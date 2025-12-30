Ξεχωριστή ήταν η φετινή ημέρα γενεθλίων για τη Μαρία Κορινθίου, η οποία επέλεξε να την περάσει στις Ιταλικές Άλπεις μαζί με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Γιώργο Καραθανάση.

Το ζευγάρι ταξίδεψε λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, απολαμβάνοντας τις τελευταίες μέρες του 2025 μακριά από την καθημερινότητα και σε ένα μαγευτικό χειμερινό τοπίο.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στα social media, με φόντο το χιόνι και τις Άλπεις.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «30.12… και το μικρό Μαράκι τούτη την ημέρα, ήρθε σε αυτόν τον όμορφο κόσμο…. Once upon a December».

Ο Γιώργος Καραθανάσης δεν έχασε την ευκαιρία να της ευχηθεί με έναν τρυφερό τρόπο, ανεβάζοντας φωτογραφία της στα Instagram stories και γράφοντας: «Happy birthday my love».

Η Μαρία Κορινθίου φαίνεται να απολαμβάνει αυτή την περίοδο τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, με τη σημερινή μέρα να της ανήκει ολοκληρωτικά.

