Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο “Breakfast@Star” την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η Μαρία Κορινθίου μίλησε ανοιχτά για τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός αναφέρθηκε για πρώτη φορά με λεπτομέρειες στη σχέση της με τον Γιώργο Καραθανάση, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει την πρόσφατη έντονη αντίδραση του Γιάννη Αϊβάζη απέναντι στους δημοσιογράφους. Η ίδια δήλωσε πως κατανοεί απόλυτα το ξέσπασμα του πρώην συζύγου της σχετικά με τις ερωτήσεις για το διαζύγιό τους.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης χώρισαν τον Αύγουστο του 2024 μετά από 14 χρόνια γάμου και 16 χρόνια σχέσης, επισημοποιώντας το διαζύγιο τον Ιούλιο του 2025 σε φιλικό κλίμα, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις και με κοινή προτεραιότητα την κόρη τους, Ισμήνη. Πλέον έχουν και οι δύο προχωρήσει τη ζωή τους με νέους συντρόφους.

Όταν λοιπόν η Μαρία Κορινθίου ερωτήθηκε από τον δημοσιογράφο της εκπομπής για το ξέσπασμα του Γιάννη Αϊβάζη όταν τον ρώτησαν για το διαζύγιό τους, απάντησε: «Ξέρεις τι γίνεται; Νομίζω πια ότι μετά από τόσο καιρό είναι περιττό να αναλωνόμαστε και στο να λέμε και να ξαναλέμε και να στηρίζουμε το συγκεκριμένο. Λογικό είναι να υπάρξει μια αντίδραση. Ο κάθε ένας είναι με τις μέρες του, ο κάθε ένας πώς το αντιμετωπίζει. Τώρα θα κάτσω να πω τέτοια; Δεν θέλω να συζητάω θα δοθεί τροφή γι’ αυτό δεν θέλω και με βλέπεις να κολλάω. Ο κάθε ένας έχει ακολουθήσει στη προσωπική του ζωή το δρόμο του».