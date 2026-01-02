Στο πλευρό του συντρόφου της, Γιώργου Καραθανάση, υποδέχτηκε το νέο έτος η Μαρία Κορινθίου.

Η γνωστή ηθοποιός και ο επιχειρηματίας επέλεξαν να περάσουν την Πρωτοχρονιά στους Δολομίτες, μακριά από όλους και από όλα, θέλοντας να απολαύσουν ποιοτικό χρόνο οι δυο τους.

Οι δυο τους μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από τις χειμερινές τους διακοπές στους μαγευτικούς Δολομίτες, μέσα από φωτογραφίες που ανέβασαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν, τους βλέπουμε να απολαμβάνουν βόλτες στο χιόνι, χαλαρές στιγμές σε ζεστούς χώρους αλλά και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των ημερών.

Με φόντο το χειμωνιάτικο τοπίο των Δολομιτών, η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης αποχαιρέτησαν το παλιό έτος και υποδέχτηκαν το νέο με αισιοδοξία και χαμόγελα.

