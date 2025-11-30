Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν στολίσει τα σπίτια τους με πολύχρωμες γιρλάντες, φωτάκια, δέντρα και στολίδια κάθε σχήματος.

Ανάμεσά τους η Μαρία Κορινθίου, η οποία περνάει τα πρώτα της Χριστούγεννα με το νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση.

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας μοιράστηκε το βράδυ του Σαββάτου 29/11 το αποτέλεσμα στο Instagram και η ηθοποιός το δημοσίευσε εκ νέου στο δικό της προφίλ.

Όπως θα δείτε, το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους είναι ολόλευκο, κυριαρχούν οι λευκές μπάλες και κορδέλες ενώ στο κέντρο έβαλαν ένα στολίδι με τον «Grinch», ένα χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα.

Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του ζευγαριού:

govastiletto.gr – Μαρία Κορινθίου: «Υπάρχει πολλή ζήλια, πολύς φθόνος, πολλή ανασφάλεια»