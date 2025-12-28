Η Μαρία Κορινθίου φαίνεται να ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς εδώ και λίγους μήνες βιώνει έναν νέο, έντονο έρωτα στο πλευρό του επιχειρηματία Γιώργου Καραθανάση.

Το ζευγάρι απολαμβάνει αυτήν την ευτυχισμένη περίοδο και προετοιμάζεται να υποδεχτεί το 2026 με χαμόγελα και αισιοδοξία.

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, η ηθοποιός μίλησε στη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά της για τις γιορτές αλλά και στιγμές από την προσωπική της ζωή.

Ένα από τα highlights, όπως είπε, είναι το πρώτο ταξίδι που θα πραγματοποιήσει με τον σύντροφό της μέσα στις γιορτές: ένα ταξίδι χαλάρωσης στα χιόνια των Ιταλικών Άλπεων. Παράλληλα, θα απολαύσει ήρεμες γιορτές στο σπίτι, με οικογενειακά τραπέζια και μαγειρική της συνταγής της νονάς της από την Αμερική, που λατρεύει η κόρη της.

Η Μαρία Κορινθίου τόνισε πως αυτή η περίοδος είναι για εκείνη πολύ ήρεμη. Όπως εξήγησε, η εσωτερική γαλήνη και η ψυχική ισορροπία αντανακλώνται προς τα έξω. «Όταν φροντίζουμε την ψυχή μας και δίνουμε αγάπη στα παιδιά μας, αυτό φαίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», συνοδεύοντάς την με τον σύντροφό της Γιώργο Καραθανάση, ενώ λίγες ώρες αργότερα μοιράστηκε και ένα βίντεο από το Μπέργκαμο της Ιταλίας, όπου το ζευγάρι θα παραμείνει για λίγες ημέρες, γεμίζοντας ενέργεια και χαλάρωση.

Η σχέση της Μαρίας Κορινθίου με τον Γιώργο Καραθανάση έγινε γνωστή από το καλοκαίρι του 2025, όταν η ηθοποιός δημοσίευσε την πρώτη κοινή τους φωτογραφία, ενώ έκτοτε έχουν συλληφθεί από τον φωτογραφικό φακό και σε δημόσιες εμφανίσεις.

