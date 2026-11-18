Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η περήφανη μητέρα έγραψε χαρακτηριστικά: «18.18 χρόνια μαμά! 18 χρόνια στη ζωή μου, ήρθες και μου τα άλλαξες όλα. Χρόνια πολλά Ισμηνού μου.

Να είσαι πάντα δυνατή, να μη λυγίζεις μπροστά σε τίποτα και σε κανέναν, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη συμβιβάζεσαι ποτέ με τίποτα λιγότερο από όσα αξίζεις. Κι εγώ εδώ….εκεί…. πάντα δίπλα σου…. Σ αγαπώ από εδώ ως τον ουρανό και ακόμα παραπέρα 18.11.2008».

Η ανάρτηση απέσπασε αμέσως δεκάδες αντιδράσεις και θερμά σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους της, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν στη νεαρή Ισμήνη για τα γενέθλιά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗞𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗢𝗨 (@mariakorinthiou)

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