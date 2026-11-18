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Η σημερινή μέρα είναι πολύ ξεχωριστή και συγκινητική για τη Μαρία Κορινθίου, αφού η κόρη της, Ισμήνη Αϊβάζη, έχει τα γενέθλιά της και ενηλικιώνεται, κλείνοντας τα 18 της χρόνια.
Η γνωστή ηθοποιός θέλησε να γιορτάσει αυτό το σπουδαίο ορόσημο ανεβάζοντας στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της, συνοδεύοντάς την με ένα άκρως συναισθηματικό μήνυμα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η περήφανη μητέρα έγραψε χαρακτηριστικά: «18.18 χρόνια μαμά! 18 χρόνια στη ζωή μου, ήρθες και μου τα άλλαξες όλα. Χρόνια πολλά Ισμηνού μου.
Να είσαι πάντα δυνατή, να μη λυγίζεις μπροστά σε τίποτα και σε κανέναν, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη συμβιβάζεσαι ποτέ με τίποτα λιγότερο από όσα αξίζεις. Κι εγώ εδώ….εκεί…. πάντα δίπλα σου…. Σ αγαπώ από εδώ ως τον ουρανό και ακόμα παραπέρα 18.11.2008».
Η ανάρτηση απέσπασε αμέσως δεκάδες αντιδράσεις και θερμά σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους της, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν στη νεαρή Ισμήνη για τα γενέθλιά της.
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