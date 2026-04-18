Η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης ταξίδεψαν στη Σκωτία.

Το ερωτευμένο ζευγάρι επισκέφθηκε τα πιο γνωστά κάστρα, ενώ πόζαρε μαζί, έξω από το κάστρο Blackness στο Εδιμβούργο, σε μια από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης του.

Ήταν καλοκαίρι του 2024 όταν η Μαρία Κορινθίου ανακοίνωσε το χωρισμό της από τον Γιάννη Αϊβάζη. Ένα χρόνο αργότερα, η γνωστή ηθοποιός ανακοίνωσε τα νέα της προσωπικής της ζωής.

Η Μαρία Κορινθίου είχε πει σε δηλώσεις της στο Open: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μία άλλη πύρινη μπάλα… είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό».

