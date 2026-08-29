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Η Μαρία Κορινθίου συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.

Το ζευγάρι επέλεξε τη Μάνη, αλλά και τον Γερολιμένα για τις διακοπές του, και, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε η ηθοποιός στα social media, πέρασε όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές.

Η Μαρία Κορινθίου ανέβασε ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την απόδρασή της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από το ταξίδι.

Στις αναρτήσεις της, η ηθοποιός ποζάρει άλλοτε μόνη και άλλοτε απαθανατίζει τον Γιώργο Καραθανάση, απολαμβάνοντας την καλοκαιρινή τους εξόρμηση μακριά από την καθημερινότητα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗞𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗢𝗨 (@mariakorinthiou)

govastiletto.gr – Μαρία Κορινθίου: Απόδραση στο Παλέρμο με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση