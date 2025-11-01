Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Μαρία Κορινθίου είναι γνωστό ότι τρέφει ιδιαίτερη αγάπη στα ζώα. Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Pet Stories όπου μίλησε γι΄αυτή της την αγάπη και την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τα ζώα, ενώ αναφέρθηκε και στο χαρακτηριστικό που τη γοητεύει στους άλλους ανθρώπους που δεν είναι άλλο από την ανθρωπιά.

Μάλιστα ανέφερε πως σήμερα οι άνθρωποι έχουμε χάσει λίγο αυτό το στοιχείο κι επικρατεί η ζήλια και ο φθόνος.

«Εξακολουθώ να θαυμάζω το ανθρώπινο είδος. Αυτό που με γοητεύει στους ανθρώπους είναι η ανθρωπιά. Τι είναι ανθρωπιά; Το να είσαι ευαίσθητος. Δύναμη είναι το να είσαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Σημαίνει ότι νιώθεις. Αφουγκράζεσαι τα πάντα γύρω σου. Όπου μπορείς να στέκεσαι, να αντιστέκεσαι στο σκοτάδι.

Οι άνθρωποι έχουμε τρελαθεί λιγάκι. Υπάρχει πολλή ζήλια, πολύς φθόνος, πολλή ανασφάλεια, πολλή επιθυμία να δείξουμε κάτι άλλο από την αυθεντικότητά μας», είπε η Μαρία Κορινθίου.